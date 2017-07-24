Milli sporculardan madalya şov !

Deaflympics 2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın 7. gününde milliler karate dalında 4 madalya kazandı. Erkekler katada finalde milli sporcumuz Burak Mert Can, Taylandlı Phongsathat Phantib’e mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Yarı finalde Phantib'e yenilen Fatih Çiçek ise bronz madalya müsabakasında İtalyan Daniele Di Guido'yu yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Diğer bronz madalyayı ise Rus Radiy Bezoyan aldı.Deaflympics`te grekoromende bir altın dahaSamsun'da devam eden 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları veya diğer adıyla Deaflympics 2017'de bir altın daha elde ettik. Milli güreşçi Kadir Kuş, grekoromende 75 kiloda altına uzandı.İlgili Haberi Oku

Erkekler kumite 67 kg'da ise Türk sporcu Mehmet Ali Sapmaz, finalde Rus Sergei Borovikin’e mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya alan sporcular ise Ukraynalı Maksym Belenok ile İranlı Mohammad Khodayar oldu.

Erkekler kumite 60 kg'da İranlı Milad Sadeghzadehmoghadam finalde Rus Tigran Kolyan'ı yenerek altın madalya kazandı. Yarı finalde Sadeghzadehmoghadam'a yenilen Burak Mert Can, Venezuelalı Fernando Geraldo Zerlin'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Diğer bronz madalyayı ise Ukraynalı Viacheslav Novikov aldı.

Basketbol: Potanın sessiz perilerinden ilk galibiyet

Kadın basketbolunda milli takımımız B Grubu'ndaki üçüncü maçında Kenya'yı 88-24 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Grubu 3'üncü sırada bitiren milli takımımız çeyrek finale yükseldi. Gruptaki diğer maçta Yunanistan Ukrayna'yı 53-35 yendi. Erkeklerde milli takımımızın da bulunduğu A Grubu'nda Polonya Tayvan'ı 94-60 yenerek grubu 5 maç sonunda 2 galibiyetle tamamladı. B Grubu'nda ise Arjantin Avustralya'yı 71-65 yendi. Arjantin bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Erkek Hentbol Milli Takımı A Grubu'ndaki son maçında Rusya'yı 24-18 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı ve yarı finale yükseldi. Gruptaki diğer maçta Sırbistan Brezilya'yı 30-12 mağlup etti. Bu sonuçlarla gruptaki diğer yarı finalist Rusya oldu.