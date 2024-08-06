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Olimpiyatlarda bir zafer daha: Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı

Olimpiyatlarda bir zafer daha: Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar güreş 68 kilo mücadelesinde milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg'da Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda dün ilk turda yenildiği ABD'li Amit Elor finale çıktığı için repesajda mücadele etme hakkı kazandı.

Repesajdaki ilk maçında Polonyalı Viktorya Choluj'u yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya için Kuzey Koreli Sol Gum Pak ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 3. madalyası

Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 3. madalyasını kazandı.

Türkiye, Paris 2024'te daha önce atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de bronz madalya elde etmişti.

AA

Etiketler Güreş olimpiyatlar paris 2024
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