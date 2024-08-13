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Olimpiyatlarda en çok madalya kazandığımız branş programdan çıkarıldı

Olimpiyatlarda en çok madalya kazandığımız branş programdan çıkarıldı
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Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyatları'nda en fazla madalya kazandığı branş olan boks, olimpiyat programından çıkarıldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın geride kalmasının ardından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boksun 2028 Los Angeles Olimpiyatları’ndan çıkarıldığını açıkladı. Boks, Paris’te Türkiye’ye en fazla madalya getiren spor branşı olmuştu.

UNILAD’ın haberine göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boksun 2028 Olimpiyatları'nın programında yer almayacağını duyurdu.

Boksun olimpiyat programından çıkarılmasının nedeninin IOC ile Uluslararası Boks Birliği (IBA) arasındaki mali ve yönetsel sorunlardan kaynaklandığı belirtildi.

IOC, 2023 yılında IBA'yı tanımayı bırakarak 2024 Paris Olimpiyatları için boks turnuvasını IBA’dan alarak organizasyonu kendi yürütmüştü.

IOC, IBA'nın ödül parası dağıtma kararını ve finansal şeffaflık eksikliğini eleştirerek, boksun 2028'deki oyunlarda yer almayacağını belirtti.

Nihai kararının, 2025’te verileceği bildirilirken, 2028’de düzenlenecek olimpiyatlardan şimdilik çıkarılan boksun geri dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE’YE EN FAZLA MADALYA GETİREN BRANŞTI

Bu karar boks tutkunlarını hayal kırıklığına uğratırken, Türkiye’nin de en fazla madalya kazandığı alanların arasında boks yer alıyordu. Türkiye’nin Paris’te kazandığı 8 madalyanın 3’ü bokstan gelmişti.

Paris 2024’te boksta Türkiye adına yarışan sporculardan Buse Naz Çakıroğlu Gümüş Madalya, Esra Yıldız Kahraman bronz madalya Hatice Akbaş gümüş madalya kazanma başarısı göstermişti.

Etiketler Olimpiyat türkiye madalya
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