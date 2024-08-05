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Olimpiyatlarda finale kalan Ersu Şaşma 5'inci oldu

Olimpiyatlarda finale kalan Ersu Şaşma 5'inci oldu
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Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sırıkla atlama finalinde yarıştı ve 5’inci olarak oyunları tamamladı.

Sırıkla atlamada ilk olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılan ve 10’uncu olan Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye’yi temsil etti. Atletizm tarihinde sırıkla atlamadaki ilk Avrupa madalyasını ülkemize kazandıran Türkiye rekortmeni Ersu Şaşma, 2024 Paris’teki elemelerde 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75’lik atlayışlarıyla finale kaldı. Final yarışmasına 11’inci sırada başlayan milli atlet Şaşma, 12 sporcuyla madalya için mücadele etti. Şaşma, finalde 5.50 ve 5.70’lik yükseklikleri ilk haklarında rahat geçti. 5.90’lık derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi Ersu Şaşma, 5.80’lik yüksekliği de ilk hakkında geçerek sıralamada avantaj sağladı. Çıta yüksekliği 5.85’e çıktı ve Ersu, bu yüksekliği de ilk hakkında geçti. 5.90’lık çıta yüksekliğinde ise 7 sporcu madalya mücadelesi verdi. Bu yükseklikte 3’er hakkı olan 3 sporcudan biri olan Ersu Şaşma, bu yüksekliği geçemedi ve ikinci hakkını pas geçti. Ersu Şaşma madalya için çıtayı 5.95’e çıkardı. Bu yükseklikte iki hakkı olan milli atlet Şaşma, ilk hakkında başarılı olamadı. İkinci hakkında da başarılı olamayan Ersu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 5’inci olarak tamamladı.

 

DHA

Etiketler Ersu Şaşma atlet olimpiyat oyunları
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