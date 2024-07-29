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Olimpiyatlardaki 16 yaşındaki gururumuz Kuzey Tunçelli'den rekor geldi

Olimpiyatlardaki 16 yaşındaki gururumuz Kuzey Tunçelli'den rekor geldi
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Paris Olimpiyat Oyunları'nda 16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 800m serbest stil elemelerinde yarıştığı ikinci seriyi Türkiye rekoru kırarak tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor.

Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 800m serbest stil elemelerinde mücadele etti. 16 yaşındaki sporcumuz, yarıştığı ikinci seriyi 7:47.29'luk derecesi ile Türkiye rekoru kırarak 2. sırada tamamladı.

Toplam 4 seride 31 sporcu arasında en iyi 8 dereceyi yapan sporcular final yüzmeye hak kazanacaktı. Ancak Kuzey, genel sıralamada 11. olarak en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale kalamadı. Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos'ta 1500m serbest stil elemelerinde mücadele edecek.

 

Etiketler Kuzey Tunçelli Türkiye rekoru rekor olimpiyat oyunları 2024 paris paris olimpiyatları
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