Paris'te bir başarı daha: Milli atlet gümüş madalya ile dönüyor
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Aysel Önder, 400 metre T20 yarışında 55.23'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Elemelerdeki 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kıran milli sporcu Aysel Önder, Stade de France'da gerçekleşen kadınlar 400 metre T20 final koşusunda yarıştı. Finali 55.23'lük dereceyle bitiren Aysel Önder, gümüş madalyanın sahibi oldu. Altın madalyayı 55.16'lık derecesiyle Ukrayna'dan Yulia Shuliar kazandı.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nın kadınlar 400 metre T20 final yarışında gümüş madalya kazanan Aysel Önder'i tebrik etti. Bakan Bak paylaşımında, "Seninle gurur duyuyoruz Aysel!" sözlerine yer verdi.
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