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Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Kupası’nda yine tarih yazdı

Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Kupası’nda yine tarih yazdı
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Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 Dünya Kupası'nda dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası, farklı ülkelerden 22 sporcunun katılımıyla, 17-20 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 4 gün süren nefes kesici yarışmalar sonunda dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.

Milli sporcu, sabit ağırlık kategorisinde 86 metre, çift palet kategorisinde 77 metre, paletsiz ip destekli kategorisinde 76 metre ve paletsiz sabit ağırlık kategorisinde 46 metreye dalarak şampiyonada birincilik elde etti.

Düzenlenen ödül töreninde Ercümen, duygularını şöyle anlattı:

"Bu yıl katıldığım 3 uluslararası, bir de Türkiye şampiyonasında 10’dan fazla madalya kazandım. Önümde Ekim’de Yunanistan’da düzenlenecek önemli bir uluslararası turnuva daha var. Bu şampiyonluğun motivasyonuyla da çalışmaları artırıp Yunanistan’da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemiz için altın madalyayı kazanmayı hedefliyorum."

Milli sporcu, 2 Ekim’de Yunanistan’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek.

İHA

Etiketler şahika ercümen Şahika Ercümen rekor Şahika Ercümen altın madalya serbest dalış
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