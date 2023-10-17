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Şahika Ercümen'den bir rekor daha

Şahika Ercümen'den bir rekor daha
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Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 105 metre rekorunu kırmayı başardı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

Etiketler Şahika Ercümen rekor dünya rekoru
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