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Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı

Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı
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Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dalışlarda kullandığı elbiselerin gümrüğe takıldığını ve yüksek vergiler nedeniyle iade edebileceğini aktardı.

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen Instagram ve Twitter hesaplarında dalış giysilerinin gümrüğe takıldığını, geçtiğimiz günlerde 40 bin TL vergi ödediğini ve yetkililerle görüşmesine rağmen bir gelişme olmadığını paylaştı.

Ercümen, şu ifadeleri kullandı:

"Evet yine bir gümrük vakası! Dalışlarda kullanmam için sponsorumun ücretsiz gönderdiği üzerime göre dikilmiş dalış elbiseleri yine gümrüğe takıldı, biliyorsunuz geçenlerde 40 bin TL üzeri vergi çıkmıştı! Şimdi ne çıkacak bilmiyorum, bu yüzden geri iade edebilirim. Maalesef yarışmalarda ve antrenmanlarda giyeceğim elbiseleri teslim alamayıp eksik malzemeler ile antrenman yapacağım. Uzun zamandır gerekli yerlerde iletişimdeyim. Milli sporcu belgemi vs. de sundum fakat bir gelişme olmadı.. Buna karar veren kişiler umarım milli sporcu olarak maddi manevi beni çok yorduğunuzun sayenizde antrenmanlarımdan geri kaldığımın farkındasınızdır. Dünyadaki hiçbir rakibim bunlarla uğraşmıyor bilin istedim"

Geçtiğimiz aylarda da satın aldığı spor malzemeleri için çıkan gümrük vergisine tepki gösteren Şahika Ercümen, "Yurt dışından yarışlar için birkaç malzeme söyledim, çıkan gümrük vergisi 41.270 TL! (Benim malzemeler o kadar tutmuyor)" demişti.

 
 
 
 
 
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Etiketler Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen serbest dalış
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