Servet Yardımcı: Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA'dan tam not aldı

UEFA’nın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda incelemelerde bulunduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Arkadaşlarımız neredeyse haftanın yedi günü 24 saat çalışıyorlar. UEFA’nın yaptığı son incelemelerde Atatürk Olimpiyat Stadı ve yapılan hazırlıklar tam not almıştır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, 30 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar Ligi Finali için açıklamalarda bulundu.

Tüm amaçlarının Türkiye olarak bu önemli organizasyonu başarıyla gerçekleştirmek olduğunu belirten Yardımcı, "Arkadaşlarımız neredeyse haftanın yedi günü 24 saat çalışıyorlar. UEFA’nın yaptığı son incelemelerde Atatürk Olimpiyat Stadı ve yapılan hazırlıklar tam not almıştır. Umarım bu final bundan sonra gelecek olan önemli organizasyonların habercisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

UEFA heyeti tarafından üç gündür incelenen Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki çalışmaları yakından takip eden Servet Yardımcı, stadın final gününe kadar her şeyi ile hazır bir hale geleceğini dile getirirken, "Türkiye sadece 10 ay gibi kısa bir sürede iki dev final düzenliyor. UEFA Süper Kupa’dan sonra şimdi sıra Şampiyonlar Ligi Finali’nde. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin tüm birimleri final için elinden gelen tüm desteğini vermiştir. TFF olarak yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımız son güne kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Stadın tüm altyapısı değişti"

Federasyon olarak İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediye ve diğer devlet kuruluşları ile büyük bir iş birliği gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yardımcı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın şu ana kadar bütün alt yapısının değiştiğini söyleyerek, "Soyunma odaları her türlü ihtiyacı giderecek şekilde yapılarak oldukça modern bir görüntüye sahip oldu. Loca ve VIP salonları yeniden elden geçirildi" diye konuştu.

"Kapasite 72 bine çıktı"

Stadın kapasitesinin arttırıldığını da sözlerine ekleyen Servet Yardımcı, "2076 adet yeni protokol koltuğu yerleştirildi. Zemin çevresinde yer alan tartan pistin olduğu bölüm 80 cm aşağıya indirildi. Böylece statta artık sahayı tam olarak göremeyen koltuk sayısı sıfıra indirildi. Dolayısıyla kapasite 72 bine ulaştı. Tüm bu yenilenmeler UEFA Şampiyonlar Ligi standartlarına göre yapıldı. İç mekan ve en önemlisi saha aydınlatılması tamamen yenilendi. Sahanın var olan zemini ise kaldırıldı ve yerine yepyeni teknoloji ile hibrit çim yapıldı" dedi.

"Şu anda bile maç oynanabilir"

"Zemin şu anda bile oynamaya hazır durumda. Medya tribünündeki çalışma masaları tamamen değiştirilecek. Medya alanları teknik alt yapısı ise olduğu gibi değiştirildi. Naklen yayın araçlarının rahat bir şekilde çalışması için mevcut alan 13 bin metre kareye çıkartıldı" diyen Yardımcı, proje kapsamında yürütülen inşaat çalışmalarında 160 ton çelik işi gerçekleştirildiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Finalist takımların VIP konuklarını ağırlama salonları yeniden inşa edildi. UEFA’nın ihtiyaçlarına dayalı olarak mekanik, elektrik, bina yönetim sistemleri, bilgi ve iletişim sistemleri tamamen yenilendi. Ayrıca İstanbul Valiliği ile final günü, öncesi ve sonrasında alınacak gerekli tüm güvenlik önlemleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Maça gelen tüm taraftarların stada ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamak amacıyla yine belediye ile yoğun bir çalışma içindeyiz. Ulaşım ve güvenlik için gerekli olan bilgileri en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız."