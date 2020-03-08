Sporu yöneten kadınlar

Branşlarında öne çıkan kadın yöneticiler, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

GÖZBAŞI: İLK GÜNLERDE BİR MESAK SÖZ KONUSUYDU

Kadınların kendini birçok alanda ispatladığını belirten Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Futbola bir endüstri olarak bakıldığında erkek, kadın ayrımı yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. İnsanlar artık eskisi gibi cinsiyete değil başarıya bakıyor. Önemli olan yöneticilik başarısı, sorunları yerinde tespit edip, ona göre güçlü ekip kurmak. Kayserispor'da kulüp başkanlığına ilk geldiğim günlerde bir merak söz konusuydu. Süper Lig'de ilk kez bir kadın, kulüp başkanlığına geliyordu. Emeklerimizi gerek taraftarımız, gerek futbolcular hatta idari personel gördükçe bana çok ciddi manevi destek vermeye başladılar. Özellikle sosyal medyada bana ve takımımıza gösterilen ilgi de bunun kanıtı. Yurt genelinden o kadar mesaj geliyor ki işte 'Erzurumluyum ama Kayserisporun başarısını istiyorum, Galatasaray taraftarıyım ancak Kayserispor'un başarılı olmasını istiyorum' gibi onlarca mesaj... Bunlar doğru yolda olduğumuzu, ön yargıları kırdığımızı gösteriyor."

TULAY: KADINLAR HER SEKTÖRE, YAŞAMIN HER ALANINA YAYILSIN

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, 2012 yılından beri kadınların sporda yer almaları için çalıştığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Başarmaları için, kadınlarımıza fırsat yaratılmasının, yol gösterilmesinin yeterli olacağı kanısındayım. İstiyoruz ki, Türkiye’de kadın istihdamı artsın, kadın yönetici pozisyonundaki iyi örnekler her sektöre, yaşamın her alanına yayılsın. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre 64 federasyon içinde yapılan değerlendirmede, en fazla lisanslı kadın sporcuya sahip federasyon olarak öne çıktık.Tüm spor branşları geride bırakan satranç, 321 bin lisanlı sporcusu ile son yıllarda kadınlar arasında en çok tercih edilen spor dalı oldu. Görüyoruz ki, doğru hedefe, doğru hamleler yapıyoruz. Mücadeleci, farklılık yaratan, değiştiren ve dönüştüren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum."

AKDURAK: KADINLARIMIZ SPORUMUZU DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIMAKTADIR

Türk kadınının sporda varlığını kanıtladığını kaydeden Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak da şunları aktardı:

"Spor camiamızın her kademesinde, son dönemde sayıları hızlıca artan kadınlarımız, zekası, çalışkanlığı, bitmez tükenmez enerjisi, ilkelerine bağlılığı ve tüm zorluklara rağmen eksik etmediği şefkatiyle, sporumuzu daha üst seviyelere taşımaktadırlar. Türk kadını her alanda olduğu gibi sporda da varlığını dünyaya kanıtlamış, ülkesini en iyi seviyede temsil etmeyi başarmıştır. Ne mutlu bize ki, 1936 Berlin Olimpiyatları'nda ilk kadın sporcuyla var olma serüvenimize yelken camiası olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almış iki kadın sporcumuzla ve madalya ümidi ile devam ediyoruz."

AKYÜZ: TÜM SPOR FEDERASYONLARINDA DAHA FAZLA KADINININ YER ALMASI DİLEĞİYLE...

"Sadece özel bir günü adamak yerine, tüm günleri kadına hediye etmek gerekir." diyen Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Akyüz ise şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde ifade ettiği gibi; 'Yaşamın en güzel rengi, hatta tüm renkleridir kadın. O renkleri soldurmamak gerek'. Kadınların önce insan olduğunu kabul etmek gerekir. Kadınların, hayata dair her alanda, yapılan iş ne olursa olsun sevgi, girişimci, kendine güvenen, kucaklayıcı, şefkati yüreğinde toplayan ve cesurca hareket edebilen bireyler olarak ortaya çıkmasını canıgönülden isterim. Dünyayı ancak bu ruh değiştirebilir. Daha iyi bir toplum, daha aydınlık yarınlar için erkek ve kadın birlikte hareket etmeli. Tüm spor federasyonlarında daha fazla kadınının yer alması dileğiyle..."

(AA)



