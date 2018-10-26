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  4. 26 Ekim 2018 15:21

Survivor Şahika Ercümen tarihe geçti !

Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırdı.

Survivor Şahika Ercümen tarihe geçti !
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Milli sporcu Şahika Ercümen, ‘tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru’nu kırmak için Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde dalış yaptı.

Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye’nin en derin 3’üncü gölü olan Salda’da, tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı. Şahika Ercümen, 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu ile ekibi, rekorun ardından büyük sevinç yaşadı.

Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde rekor deneyecek !Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde rekor deneyecek !

 

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