Müthiş zafer ! İrem Yaman Avrupa şampiyonu !

Rusya’nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden milli sporcumuz İrem Yaman, finalde İspanyol rakibi Marta Calvo Lopez’i 8-1 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. Altın Avcısı İrem Yaman, bu sonuçla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanları da hanesine yazdırmayı başardı.

İlk turu bay geçen İrem, ikinci turda Rus rakibi Kristina Prokudina’yı 12-11, çeyrek finalde Moldovalı Ana Ciuchitu’yu 24-4 ve yarı finalde Alman rakibi Rabia Bachmann’ı 5-0’la geçip adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Öte yandan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ile erkekler 74 kg Muhammed Emin Yıldız gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 74 kg Muhammed Emin Yıldız Hırvat Toni Kanaet’e, bayanlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ise İngiliz Lauren Williams’a finalde yenilerek gümüş madalyadanın sahibi oldular.

Erkekler 80 kiloda tatemiye çıkan Yunus Sarı çeyrek finalde Rus Maksim Khramtcov’a yenilerek şampiyonaya veda etti. Avrupa Şampiyonasının dördüncü ve son gününde pazar günü erkekler 87 kiloda Ömer Fırat Çelik ve Muhammed Talha Sarı, +87 kiloda Ensar Uğuz ile kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve Ayşe Asma ile +73 kiloda Sude Bulut madalya mücadelesi verecek.