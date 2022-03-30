Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ten altın madalya!

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

"HEDEF, PARİS 2024"

Final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taha, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde ettiği için çok gururlu olduğunu söyledi.

Finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-2 yenen Taha, "Gerçekten çok zor müsabaka geçti. Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım." dedi.

"Avrupa şampiyonalarında 9'da 9 yaptım." diyen milli güreşçi, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcü rakibimle maçın zor geçeceği belliydi, kafa kafaya geçti. 5-2 üstünlükle 9. kez altın madalya aldım. 2016'da sakatlığım vardı, onu saymıyorum, maçtan çekildim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Milli takım hocalarımız olsun, herkesin emeği var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum."

Tokyo 2020'de bronz alan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak istediğini vurgulayarak, "Hedef, Paris 2024. 1,5 yıl var, çok kısa bir süre. Bu form durumumuzu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek." diye konuştu.

FEHZULLAH AKTÜRK'TEN ALTIN MADALYA

Serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli sporcu Feyzullah Aktürk de, altın madalya kazandı.

Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile karşılaştı.

İlk devreyi 2-0 önde kapatan Feyzullah, karşılaşmayı 6-1 kazarak altın madalya elde etti.

100. ALTIN MADALYA FEYZULLAH'TAN

Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk, minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

23 yaş altının ardından büyüklerde de Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, 92 kilo elemelerinde Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 mağlup etmişti.

20 GÜNDE İKİ ŞAMPİYONLUK

Final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah, 100. altın madalyanın kendisine nasip olduğunu belirterek, "Gururluyum, Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarındaki 100. şampiyonluğu bana nasip oldu." dedi.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli güreşçi, "23 yaş altının ardından burada da şampiyon oldum. Bana olan inancı boşa çıkartmadım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak.' dedik. Sporcularıma, ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

MİLLİ GÜREŞÇİ SÜLEYMAN ATLI, AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, erkekler serbest stil 61 kiloda gümüş madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde milli güreşçi Süleyman, serbest stil 61 kilo finalinde Ermeni Arsen Harutyunyan ile karşılaştı.

İlk kez 61 kiloda Avrupa Şampiyonası'na katılan Süleyman, rakibine 15-3 teknik üstünlükle mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi Süleyman Atlı'nın kariyerinde büyüklerde iki Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.