Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: Altyapıdan gelen oyuncularla geleceğe daha parlak bakıyoruz

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Gençlerimizle artık Avrupa'da söz sahibiyiz ve dünyada da söz sahibi olmaya başlıyoruz. İnşallah büyüklerde de o aşamaya geleceğiz" dedi.

Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette şehrinde 5 ve 8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Fed Cup'ta Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta mücadele edecek olan Kadın Milli Tenis Takımı, İstanbul'da kampa girdi. Millilerin kampını ziyaret eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, açıklamalarda bulundu.

Milli takımda iki önemli oyuncunun eksikliğinin takımı bu sene zorlayacağını belirten Cengiz Durmuş, "Biz Fed Cup'ta 8 senedir aynı grupta oynama başarısını gösteriyoruz, Avrupa/Afrika 1'inci gruptayız. Yıllarca rakiplerimiz çok güçlü oldu, bu sene ise çok daha güçlü rakiplerle oynayacağız. Özellikle 5, 8 Şubat tarihlerinde Polonya ve Slovenya ile oynayacağız. Ayın 5'inde ilk maçımızı Slovenya ile oynayacağız daha sonra ise Polonya ile oynayacağız. Grup olarak ülke bazında biz 39'uncu sıradayız, rakiplerimiz de 26 ve 44'üncü sıradalar. Bireysel anlamda bizden iyiler, 70 numaradan başlayan sıralamaları var ama bizim çocuklarımız yıllardır bunu çok başarılı şekilde oynadılar. Bu sene de inşallah gençlerimizle yola çıkıyoruz, Çağla bir virüs kapmıştı onun tedavisini gördü ve şimdi onun hazırlıklarını yapıyor, rahatsızlığından dolayı bu yıl Fed Cup'ta milli formayı giyemeyecek. İpek Soylu da talihsiz bir kaza geçirdi, çok önemli değil o da iyileşiyor. İyileşme süreçleri devam ediyor, bu sene bizim için zorlu bir sene ama gençlerle takviye edilmiş bir milli takımla gidiyoruz. Umuyorum iyi sonuçlarla döneceğiz" diye konuştu.

"ALTYAPIDAN GELEN OYUNCULARLA GELECEĞE DAHA UMUTLU BAKIYORUZ"

Altyapıya son derece önem verdiklerini ifade eden Cengiz Durmuş, "Bir tarafta Çağla ve Pemra gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcular en yukarıda, onlar sıralamaları daha yukarı çekmek için zorlarken, çalışırken altyapıdan da çok iyi sporcularımız geliyor. Gençlerimizin özellikle Zeynep'in, Berfu'nun, Ayla'nın bu işe dahil olmuş olması hatta altyapıdan daha genç çocuklarımız geliyor ve onlarla geleceğe çok umutla bakıyoruz. Aslında çok iyi bir altyapı kurduk, sanıyorum 1-2 sene sonra çok daha geniş bir kadroyla çok daha iyi yerlere geliriz. Gençlerde dünyanın her yerinde şampiyon olan çocuklarımız var, bunun da sebepleri var bunlar altyapıya çok önem vermiş olmamız, Spor Bakanlığı'mızın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezİ'nde (TOHM) olimpiyatlara hazırlık merkezlerinde başarılı sporcuların desteklenmesiyle başlayan süreç. Onun üstünde olimpiyatlara hazırlık için oluşturdukları projelerin, yani hem yukarı hem aşağıda sporcuların desteklenip, kazanılmasına yönelik bir proje. Ve bununla birlikte biz de federasyon olarak gerek Anadolu'da tenisin yayılması, lisanslı sporcumuzun artması organizasyonların ve turnuvaların fazlalığı ve yerinde yerel olmasını sağlamaya çalışmamızdan kaynaklı çok iyi sonuçlar almaya başladık. Hem lisanslı hem de yetenekli sporcu sayımız artıyor, biz bu anlamda gençlerimizle artık Avrupa'da söz sahibiyiz ve dünyada da söz sahibi olmaya başlıyoruz. İnşallah büyüklerde de o aşamaya geleceğiz" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Milli takımın Fed Cup Grubu'ndaki yerinin üst düzey olduğuna değinen Cengiz Durmuş, "Dünya grubuna çıkabilmek için, biz Avrupa/Afrika 1'inci gruptayız, çok zorlu bir gruptayız yani İngiltere ile aynı grupta olduğumuzu söyleyebileceğimiz bir yerdeyiz, seviyemiz o düzeyde. Biz bu turnuvada eğer grup olursak birincisi Sırbistan ve Lüksemburg'un dahil olduğu diğer grubun ikincisiyle oynayacağız. Eğer oradaki maçımızı alırsak play-off oynama hakkı elde edeceğiz, onu elde ettikten sonra o maçı da kazanırsak artık dünya grubundayız, dünyanın en iyi takımları arasında biz de varız. Esasında çok eşikte bir yerdeyiz, hedefimiz ve umudumuz odur tabii çocuklarımızın sağlıklarıyla, huzurlarıyla birlikte başarıları elde edebileceğimize inanıyoruz. Seviyemiz, sıralamamız yükseldikçe biz zaten o dünya grubuna çıkacağız. Bu sene zorlu bir sene, çok zorlu bir haftaya girdik çünkü Çağla ve İpek'in olmaması kötü, çok büyük tecrübeler. Çağla Büyükakçay milli takımlar düzeyinde, özellikle FED Cup düzeyinde yılın sporcusu seçilmiş bir sporcudur, ITF tarafından en iyi sporcular arasında seçilmiş bir oyuncumuzdur ki bizim için çok anlamlı. Tabii sağlık her şeyden önemli, bu turnuvada olmaz bir sonrakinde olur biz de onun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Elbette biz gençlerimize güveniyoruz, önce onlarla birlikte gidip elbette şampiyon olmak, play-offlara çıkabilmek için mücadele edeceğiz, bir yandan da bu grupta kalabilmek için mücadelemiz devam edecek. Mutlaka kalmak ve şampiyon olmak için mücadelemiz devam edecek, teniste her şey var ve biz de her şey olabilmek için en iyisini yapmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

