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  4. 18 Mart 2020 21:25

Tenis sezonundaki bütün turnuvalar koronavirüs nedeniyle ertelendi!

ATP ve WTA tarafından düzenlenen bütün tenis organizasyonları 7 Haziran'a kadar ertelendi

Tenis sezonundaki bütün turnuvalar koronavirüs nedeniyle ertelendi!
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Koronavirüs salgını devam ediyor. Spor organizasyonlarının birçoğunun ertelenmesinin ardından ATP ve WTA tarafından düzenlenen bütün tenis organizasyonları 7 Haziran'a kadar ertelendi.

Bir diğer tenis organizasyonu olan Roland-Garros'tan da geçtiğimiz günlerde bir açıklama gelmişti. Dünyanın en çok izlenen turnuvasından olan Roland-Garros ileri bir tarihe ertelendi.

İŞTE YENİ TARİH

24 Mayıs - 7 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Rolland Garros, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Eylül - 4 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

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Tenis , koronavirüs
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