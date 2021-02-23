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  4. 23 Şubat 2021 23:03

Tiger Woods trafik kazası geçirdi

Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Kalifornia'da trafik kazası geçirdi. Woods'un yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tiger Woods trafik kazası geçirdi
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Los Angeles Şerif Departmanı, golf efsanesi Tiger Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Los Angelas’ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods’un aracının ters döndüğü belirtildi.

Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un şu anda ameliyata alındığını duyurdu. Woods'un bacaklarından yaralandığı bildiriliyor.

Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenildi.

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