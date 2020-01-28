TOFAŞ, depremzedeleri unutmadı

- Kobe Bryant ve Robert Archibald için saygı duruşu

Gürkan DURAL/ BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 4'üncü haftasında evinde Joventut Badalona’yı ağırlarken, Elazığ'daki depremzedeler de unutulmadı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak adına depremzedeler için maç öncesinde yardım toplandı. Bursalı basketbol severler, zorlu mevsim şartlarında afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için; kışlık temel ihtiyaç malzemelerini (mont, kazak, atkı, eldiven, bere, bot, iç giyim vb.) yanlarında getirerek salon girişlerinde oluşturulan dayanışma kutularına bıraktı. Toplanan yardım malzemeleri maçın ardından Nilüfer Belediyesi yetkililerine teslim edilerek, ivedilikle deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. TOFAŞ Basketbol Takımı da depremzedeleri anmak adına parkeye formalarındaki siyah bantlarla çıktı.

KOBE BRYANT VE ARCHIBALD İÇİN SAYGI DURUŞU

TOFAŞ - Joventut Badalona karşılaşması öncesinde, hayatını kaybeden basketbolcular Kobe Bryant ve Robert Archibald için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Efsanevi basketbolcu Kobe Bryant, pazar günü trajik bir helikopter kazası sonucunda kızı Gianna Bryant ve diğer yolcular ile birlikte hayatını kaybetmişti. Kobe Bryant’tan gelen bu üzücü haber basketbol ve spor camiasını yasa boğmuştu.

Euroleague yönetiminin kararıyla; yaşamını yitiren basketbolcular Kobe Bryant ve Robert Archibald, Turkish Airlines EuroLeague’in 22'nci hafta maçları ile 7Days EuroCup’ın Top 16 etabı 4'üncü hafta maçları öncesinde saygıyla anıldı. Anma esnasında TOFAŞ Spor Salonu’ndaki led ekranlarda Bryant ve Archibald’ın resmi yayınlandı. Hayatını kaybeden İskoç Robert Archibald daha önce Joventut Badalona forması da giymişti.

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