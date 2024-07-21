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Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ikinci yarışı da kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ikinci yarışı da kazandı
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Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 6’ncı durağı olan Çekya'da bulunan Most Pisti’nde gerçekleşen ikinci yarıştan da galibiyetle ayrıldı.

Hafta sonunda üç yarışta da zafere imza atan başarılı sporcu, hem WSBK kariyerinde 51’inci galibiyetini aldı, hem üst üste 10’uncu galibiyetini aldı, hem de genel klasman liderliğini korumayı başardı.

Hafta sonunun ilk yarışına en yakın rakibinin 0,6 saniye önünde pole pozisyonunda başlayan milli yarışçı Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Petrucci’yi 5.7 saniye farkla geçerek yarışı birincilikle tamamlamıştı. Pazar günü gerçekleşen Superpole yarışında da galip gelen Razgatlıoğlu, hafta sonunun 2’nci yarışında da damalı bayrağı gören ilk isim oldu. Kıran kırana geçen Çekya turunda üç zaferin de sahibi olan Toprak Razgatlıoğlu, elde ettiği başarılarla puanını 303’e yükseltti.

WSBK’da sezonun 7’nci etabı 10-11 Ağustos tarihlerinde Portekiz’de koşulacak.

REKORA 1 GALİBİYET KALDI

Toprak Razgatlıoğlu, 1 galibiyet daha alması halinde Superbike tarihinin üst üste yarış kazanma rekorunu egale edecek. Rekor, 11 galibiyetle Jonathan Rea ve Alvaro Bautista’nın elinde bulunuyor.

Etiketler Toprak Razgatlıoğlu çekya
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