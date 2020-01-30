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  4. 30 Ocak 2020 13:57

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı
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Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililerin taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da bir bölümünü izlediği antrenman öncesinde Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri futbolcularla bir araya geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuların yakından ilgilendiği özel öğrenciler ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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