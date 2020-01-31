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  4. 31 Ocak 2020 20:24

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 20.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da antrenmanı ziyaret etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer Fenerbahçe maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrası Fransa’nın Lille takımında oynayan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon’da bulunan Trabzonspor’un eski futbolcu Yusuf Yazıcı’nın doğum günü kutlandı.

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