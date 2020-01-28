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  4. 28 Ocak 2020 11:40

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı biletleri satışta

Trabzonspor'un Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı biletleri satışta
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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor’un Süper Lig’in 20’nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı biletleri satışa sunuldu.
Buna göre 1 Şubat 2020 Cumartesi günü 20.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle; Batı Alt VIP Tribün 1.000 TL, Batı Alt VIP Tribün 900 TL, Batı Alt VIP Tribün 750 TL, Batı Alt VIP Tribün 500 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 350 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 250 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 200 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 175 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 125 TL.

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