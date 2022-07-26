Tüm dünya onu ve kırdığı rekoru konuşuyor: Kırdığı rekor insanlığa bile aykırı

Tobi Amusan isimli atlet, kadınlar 100 metre engelli yarı finalinde kırdığı rekorla dünyanın gündemine oturdu.

Atletizm Dünya Şampiyonası'nda daha önce yaşanmamış bir olay yaşandı. ABD'de düzenlenen organizasyonda kadınlar 100 metre engelli yarı finalinde garip bir rekor kırıldı. Yarı finalde 12.12'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Nijeryalı atlet Tobi Amusan, finalde de 12.06 ile altın madalya kazanınca tartışma konusu oldu.

RÜZGAR YASAL SINIRINDA DEĞİL AÇIKLAMASI YAPILARAK İPTAL EDİLDİ

25 yaşındaki genç atletin 12.06'lık derecesi, rüzgar yasal sınırında olmadığı belirtilerek dünya rekoru iptal edildi. Ancak yarı finalde kırdığı 12.12'lik derecesi de ortalığı bir hayli karıştırdı. Sosyal medya taraftarlar, "Tobi'nin kırdığı rekor insanlığa bile aykırı" yorumunda bulundu.

MICHAEL JOHNSON: VERİLER YANLIŞ

Atletizmin yaşayan efsanesi Michael Johnson, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu verilerin doğru olduğuna inanmıyorum. Dünya rekoru 0.08 geliştirildi, doğru mu bu? 12 kişisel en iyi derece geldi? 5 ulusal rekor kırıldı? Tüm atletler derecesini görünce şaşkına dönmüş olmalı. Her atlet yarıştığı turda kendi derecesini geliştirmesi normal mi? Bu işte kesinlikle bir iş var." dedi.