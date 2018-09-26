Türk Telekom sporcuları turnuvalardaki başarılarını sürdürüyor

Türk Telekom sporcuları geçtiğimiz hafta katıldıkları turnuvalardan 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile döndü. Türk Telekom’un amatör kulübü sporcuları Avrupa Badminton Şampiyonası’da 3 madalya kazanırken, Poomse Taekwando Türkiye Şampiyonası’nda 6 madalya kazandı. Sakarya Türk Telekom Spor Kulübü triatleti Eyüp Yazıcı ise 45 Master Erkekler Triatlon Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Türk Telekom’un, ‘Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri’ ile desteklediği sporcular başarıları ile gururlandırmaya devam ediyor. Sporun gençlerin gelişimine sağladığı katkıdan yola çıkarak, 44 ilde 45 spor kulübü ile 5000’den fazla sporcuyu destekleyen Türk Telekom’un Amatör Spor Kulüpleri sporcuları geçtiğimiz hafta katıldıkları turnuvalardan 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile döndü.

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, Estonya’nın Talin şehrinde yapılan Avrupa Badminton Şampiyonası’nda birincilik ve üçüncülük elde etti. Milli Sporcu Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci turnuvayı Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı. Ev sahibi takım Estonya’da dahil olmak üzere çıktığı üç maçta da rakiplerine 2-0, 2-1 ve 2-1’lik skorlarla üstünlük sağladı. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü’nün bir diğer başarılı sporcusu Ece Başakın ise çift bayanlar kategorisinde Kıbrıs’lı ve Moldovya’lı rakibini 2-0 yenerken, Bulgar ve İspanyol rakibini de 2-1 yendi. Danimarkalı rakibi ile karşılaştığı mücadeleden 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Başak’ın bronz madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Türk Telekom Spor Kulübü triatleti Eyüp Yazıcı, Isparta Eğirdir'de yapılan Triatlon yarışmalarında artı 45 Master Erkekler Triatlon Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda 100 sporcunun yer aldığı şampiyonada Yazıcı, kendi kategorisinde 16 sporcu ile yarıştı.

Amasya Türk Telekom Spor Kulübü Taekwando Takımı sporcuları ise Türkiye Taekwondo Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirilen Poomse Taekwando Türkiye Şampiyonası’ndan 5 kategoride 6 madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Ankara’da gerçekleşen turnuvanın Genç Erkekler 15-17 yaş kategorisinde Furkan Çolak, Zihni Berktay ve Emre Şentürk’ün yer aldığı taekwando takımı Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Serbest Stil Ferdi Bayanlar 12-17 yaş kategorisinde ise İrem Nur Öztürk Türkiye şampiyonu olurken, Zerda Batı aynı kategoride bronz madalya kazandı. Serbest Stil Ferdi Erkekler 12-17 yaş kategorisinde de Ömer Doğukan Öztürk bronz madalya almaya hak kazandı. Yıldız Erkek 12-14 yaş kategorisinde Mehmet Emin Aygüler rakipleri arasından sıyrılarak Türkiye Şampiyonluğunu elde ederken, Büyük Erkekler 18-30 yaş kategorisinde ise Yasin Çeken gümüş madalyayı boynuna astı.