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Türkiye, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Türkiye, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

2021 yılının son açık hava etkinliği olan ve Dünya Okçuluk Federasyonu Açık Hava Finalleri öncesi tüm dünyadan gelen sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ikili Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ve Miki Nakamura’dan oluşan Japon Karışık Takımı’na karşı setlerde 6-2'lik üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Etiketler mete gazoz okçuluk şampiyonası
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