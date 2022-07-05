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Türkiye liderliği İtalya'ya kaptırdı

Türkiye liderliği İtalya'ya kaptırdı

19. Akdeniz Oyunları'nın başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi.

Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 10'uncu günü tamamlandı.

Organizasyonda dün 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazanan Türkiye, 10'uncu günün sonunda, 42 altın, 25 gümüş, 36 bronz toplam 103 madalya elde etti.

Oyunların başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla genel sıralamadaki liderliğini bu ülkeye kaptırdı.

Türkiye'yi, üçüncü sıradaki Fransa takip ediyor.

GÜN GÜN MADALYA SAYISI

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.

Onuncu gün: 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Etiketler 19. Akdeniz Oyunları Türkiye voleybol italya altın madalya
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