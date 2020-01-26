Türkiye'nin ''Demir Yumruğu'' hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü olan 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türk boksu bir efsanesi daha yitirdi. Türkiye'nin ilk milli boksörü Garbis Zakaryan hayata veda etti. 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray'da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. Efsane boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks kariyerine son verdi.

Ermeni asıllı boksör yaptığı bir açıklamada: "ölünce beni Türk bayrağı ile toprağa verin" demişti.

GARBİS ZAKARYAN KİMDİR?

1930 İstanbul doğumlu olan Garbis Zakaryan, Beyoğlu Taksim'de amatör olarak boksa başladı ve 16 yaşında ringe çıktı. Daha sonra Galatasaray'a geçerek 1948, 1949 ve 1950 yıllarının İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu.

1950 yılında profesyonel olarak ilk maçını Cezayirli Ali Amran ile yaparak berabere kaldı. Boksu 1966 yılında bıraktı, antrenör olarak başta Cemal Kamacı olmak üzere birçok boksörü çalıştırdı.