Uğur Tütüneker'in Adana Demirspor karnesi

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, takımla birlikte çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Tütüneker’in maç başına puan ortalaması 1,44 oldu.

TFF 1. Ligin 20. haftasında Keçiörengücü’nü 3-1 yenen Adana Demirspor, Teknik Direktör Uğur Tütüneker yönetiminde bu sezon 7. galibiyetini aldı.

Mavi-lacivertli ekip, 4 Eylül’de takımın başına getirilen Tütüneker yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok galip geldi.

Tütüneker’in teknik direktörlüğünde bu sezon 18. resmi karşılaşmasına çıkan Adana Demirspor, bunların 6’sını mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 7 kez üstünlük sağlayan mavi-lacivertli ekip, 5 maçta ise berabere kaldı. Tütüneker’in takımın başında olduğu maçlarda toplam 32 gol atan Adana Demirspor, kalesinde ise 23 gol gördü.

Tütüneker’in maç başına puan ortalaması da 1,44 oldu.

Adana Demirspor ligde 31 puanla 4. sırada yer alıyor.