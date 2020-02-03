SON DAKİKA
ŞUBAT 2020 KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU!
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. 03 Şubat 2020 09:53

Uğur Tütüneker'in Adana Demirspor karnesi

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, takımla birlikte çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Uğur Tütüneker'in Adana Demirspor karnesi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, takımla birlikte çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Tütüneker’in maç başına puan ortalaması 1,44 oldu.
TFF 1. Ligin 20. haftasında Keçiörengücü’nü 3-1 yenen Adana Demirspor, Teknik Direktör Uğur Tütüneker yönetiminde bu sezon 7. galibiyetini aldı.
Mavi-lacivertli ekip, 4 Eylül’de takımın başına getirilen Tütüneker yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok galip geldi.
Tütüneker’in teknik direktörlüğünde bu sezon 18. resmi karşılaşmasına çıkan Adana Demirspor, bunların 6’sını mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 7 kez üstünlük sağlayan mavi-lacivertli ekip, 5 maçta ise berabere kaldı. Tütüneker’in takımın başında olduğu maçlarda toplam 32 gol atan Adana Demirspor, kalesinde ise 23 gol gördü.
Tütüneker’in maç başına puan ortalaması da 1,44 oldu.
Adana Demirspor ligde 31 puanla 4. sırada yer alıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Adana , Uğur , Demirspor , Tütüneker’in , karnesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM