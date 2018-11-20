Uluslararası EMF Avrupa Open Cup Antalya'da düzenlendi

10.000 kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nda 28 ülke ve 1050 sporcu 40 milli takım antrenörünün görev aldıgı Avrupa’nın en büyük üçüncü organizasyonu büyük heyecana sahne oldu.

Turnuvada Düzce ili adına milli takım forması giyen Hasan Çetin, 75 kilo B klas finalinde Macar rakibi Zoltann Nardelottii ile karşılaştı. Rakibine puanla kaybeden Çetin, gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı. Hasan Çetin, turnuvada ikinci olmasına karşın 2019 Dünya ve Avrupa Şampiyonaları elemelerine katılmaya hak kazandı.

Yine Düzce Gold Fit 81 Düzcespor kulübü adına yarışan Betül Yılmaz, 48 kilo A klas finalinde Fransız rakibi Myriame Djedidi'ye puanla kaybederek gümüş madalya aldı. Betül Yılmaz, aldığı derece ile 2019'da milli takıma girmeyi garantiledi. Düzce MuayThai Spor Kulübü sporcusu Yakup Koz ise, 60 kilo B klasta altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Enes Su, Mehmet Yaşar, Galip Çekik ve Enes Koz ise turnuvaya çeyrek finalde veda ettiler.