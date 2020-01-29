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  4. 29 Ocak 2020 14:46

Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da başlıyor

Türkiye Badminton Federasyonu'nun merhum başkanı Prof.

Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da başlıyor
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ANKARA, (DHA) - Türkiye Badminton Federasyonu’nun merhum başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası, 30 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’in de 165 sporcu ile katılacağı organizasyonda sporcular, halk ve masterler olmak üzere 30+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ kategorilerinde yarışacak.
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yoğun çalışma içinde olduklarını belirterek, “Organizasyonumuzda eski milli sporcu, eski hakem, eski antrenör ve yeni başlayan halktan insanlar var. Bu anlamda katılımcılarımız ile 7’den 70’e herkese örnek olup, spor kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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