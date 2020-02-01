Voleybol maçında arbede çıktı, polis müdahale etti

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan voleybol müsabakasında iki takım oyuncuları ve taraftarlar arasında arbede çıktı. Salona gelen polis ekipleri taraftarlara müdahale ederek salon dışına çıkardı.

Voleybol Erkekler 1'inci Ligi 17'nci hafta maçında Alanya'daki 75'inci Yıl Spor Salonu'nda oynanan Alanya Belediyespor - Manisa Kula Belediyespor maçının ilk setini konuk ekip 32-30 kazandı. İkinci seti ise 25-13 ile kazanan Alanya Belediyespor oldu. Maçın üçüncü seti devam ederken, Alanya Belediyespor taraftarları arasında bir grubun küfürlü tezahüratına hakemler müdahale etti. Karşılaşma devam ederken Kula Belediyespor takımından bir oyuncunun taraftara küfretmesiyle olay büyüdü.

İki takım oyuncuları arasında arbede yaşanırken, bir grup Alanya taraftarı da sahaya indi. Arbedeye ilk müdahaleyi saha görevlileri ve diğer sporseverler yaptı. Hakem maçı durdururken, takımlar soyunma odasına alındı.

Sonrasında salona polis ekipleri çağrıldı. Gelen polis ekibini yeterli bulmayan hakem takviye kuvvet istedi. Takımlar salona ek polis ekibi gelinceye kadar dinlenme salonunda tutuldu. Hakemin maçın taraftarsız devam etmesine karar vermesinin ardından gelen polis ekipleri salondaki taraftarların tamamını dışarı çıkardı. Daha sonra maç devam etti. Olayda yaralanan olmazken, herhangi bir gözaltı işleminin de yapılmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Arbededen görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

