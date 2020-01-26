Yasin Öztekin: “Takıma katkı sağlamak istiyorum”

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’un deneyimli orta saha oyuncusu Yasin Öztekin Ç.Rizespor maçı öncesi yaptığı açıklamada: “Takıma katkı sağlamak istiyorum. Sonuçta lideriz. Bende 9 senedir Türkiye’de Süper Lig’deyim. 6 tane kupam var. O yüzden takıma yardımcı olmak için geldim” dedi. Ara transfer döneminden Sivasspor’a transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamada bulundu.

“Daha iyi Yasin izleteceğim”

Süper Lig’de 6 tane kupa kazandığını ve Sivasspor’a da başarılı olmak için geldiğini ifade eden Öztekin; “İlk önce yavaş yavaş adapte olmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Sonuçta lideriz. Bende 9 senedir Türkiye’de Süper Lig’deyim. 6 tane kupam var, o yüzden takıma yardımcı olmak için geldim. Bunu da göstereceğim herkese. İnşallah önümüzdeki haftalarda çok daha iyi Yasin izleteceğim” dedi.

“Önümüzde hiçbir engel yok”

Takımın şampiyonluk hedefi ile ilgili yöneltilen soruya ise Öztekin; “Tabi ki bunu bilerek buraya geldim. Önümüzde hiçbir engel yok. Her maça final maçı gibi çıkıp, inşallah sonuna bakacağız. Her maça yüzde yüz çıkmamız lazım. Kupa maç olsun olmasın. Bütün arkadaşlarımıza şans geldiğinde değerlendirmemiz lazım, sonuçta herkes oynamak istiyor. Önümüzde Rize maçı var ona bakacağız” cevabını verdi.

2 maça çıktı 1 asist yaptı

Diğer yandan Sivasspor’un yeni transferi Yasin Öztekin, ligde ve kupada olmak üzere 2 kez maça çıktı. 87 dakika saha kalan Yasin Öztekin, 1 kez asist yapma başarısı gösterdi. 2 kez de sarı kartla cezalandırılan Yasin, 2021 Mayıs sonuna kadar Sivasspor ile sözleşmesi bulunuyor.

