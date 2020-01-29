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  4. 29 Ocak 2020 14:57

Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı.

Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'da
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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı. Alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Vural'ı ilçeye davet etti. Yönetim, Yılmaz Vural'la yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek, "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.

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