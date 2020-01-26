Yılport Samsunspor - Başkent Akademi FK: 2-0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Sefa Özcan (xx), Samet Özkul (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx), Caner (xxx), Veli (xx), Recep Burak Yılmaz (xxx), Gökhan Meral (xx), Ferhat (xx), Guido (xx) (Dk. 76 İbrahim Halil Çolak (xx), İlyas Kubilay (xx) (Dk. 57 Oğuz (xxx), Gökhan Alsan (xxx), Bahattin (xx) (Dk. 70 Ahmethan (xx), Atabey (xx)

BAŞKENT AKADEMİ FK: Necati (x), Ahmet Karaman (x) (Dk. 79 Nezir Özer (x)), Abdullah (x), Ahmet Sun (xx), Lider (x), Zeki (x), Ömer (x), Ahmet Mert Bayındır (xx), Emrah (x) (Dk. 46 Yasin Tatlıoğlu (x), Eren (x), Hazarhan (x) (Dk. 32 Salih Sefercik (x))

GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 79 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Zeki Korkmaz (Başkent Akademi FK)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Başkent Akademi FK'yı Gökhan Alsan’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Yılport Samsunspor bugünkü bilet hasılatını; Yılport Samsunsporlu futbolcular ise galibiyetin primini Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere bağışladığını açıkladı.

1'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Bahattin'in ceza sahası dışından kaleye vurduğu şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

6'ncı dakikada Yılport Samsunspor'dan Gökhan Alsan’ın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0.

10'uncu dakikada Bahattin'in ara pasıyla buluşan Gökhan Alsan'ın ceza sahası içerisinde kaleye çektiği şut az farkla yandan dışarı gitti.

20'nci dakikada Caner'in yerden yaptığı ortada Bahattin'in gelişine kaleye çektiği şut kaleci Necati'de kaldı.

44’üncü dakikada Caner’in ortasıyla buluşan Guido’nun çektiği şutu kaleci son anda kornere çeldi.

55’inci dakikada Gökhan Alsan’ın pasıyla buluşan Guido’nun ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu kaleci Necati son anda kornere çıkarttı.

64’üncü dakikada Guido’nun pasıyla buluşan Bahattin’in kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

69’uncu dakikada Oğuz’un pasıyla buluşan Gökhan Alsan’ın gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

78’inci dakikada Halil Çolak’ın pasıyla buluşan Atabey’in şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

82'nci dakikada ani gelişen Başkent Akedemi atağında Ahmet Sun’un çektiği şut direkten döndü, dönen topta Zeki Korkmaz’ın vuruşunda az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelede başka gol olmayınca Yılport Samsunspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

