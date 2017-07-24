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  5. 24 Temmuz 2017 17:50

Michael Phelps köpek balığıyla yarıştı

'Köpek Balığı Haftası' kapsamında Michael Phelps, büyük beyaz köpek balığıyla yarıştı.

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Discovery Channel'in 'Köpek Balığı Haftası' kapsamında, Michael Phelps ile büyük beyaz köpekbalığı arasında bir yüzme yarışı düzenlendi.

Phelps'in sanal köpek balığıyla yüzme yarışı hazırlıkları sırasında, köpek balığının 100 metreyi ne kadar hızlı yüzebileceğini anlamak için performans verileri analizi yapıldı.

Sonrasında köpek balığının görüntüsü Phelps'in görüntüsünün üzerine yerleştirildi.

SADECE İKİ SANİYE FARKLA KAYBETTİ

28 olimpiyat madalyası olan Phelps'in köpek balığı karşısında şansı olmadığı düşünülürken Michael Phelps, büyük beyaz köpek balığıyla yaptığı yarışı sadece 2 saniye farkla kaybetti.

köpekbalığı , Michael Phelps , YÜZME
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