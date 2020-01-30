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  4. 30 Ocak 2020 21:22

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle: 4 Şubat Salı 20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi) 5 Şubat...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu
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İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
4 Şubat Salı
20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
5 Şubat Çarşamba
14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
6 Şubat Perşembe
20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)
(FOTOĞRAFLI)

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