Dünyanın Sporu S Sport Plus’ta

Dünyanın en değerli liglerinde yeni sezon heyecanı!

Spor organizasyonları birer birer yeni sezonlarına başlarken sporseverler de ligleri, karşılaşmaları ve yarışları heyecanla bekliyor. Futbolseverlerin soluksuz takip ettiği liglerden İngiltere Premier Ligi 12 Eylül’de 2020-21 sezonuna başlarken, Alman Ligi Bundesliga ise 18 Eylül’de sahaya çıkıyor.

Amerikan Futbol Ligi NFL ise uzun süre aradan sonra sevenleriyle canlı yayında S Sport Plus üzerinden buluşacak. 1-15 Ekim tarihleri arasında NBA finalleri heyecanı yaşanırken, motor sporları tutkunları için de F1 ve Moto GP yarışları yılsonuna kadar devam edecek. Sporseverler izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebilecek.

Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın

Kullanıcılar “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. “Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar. Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, ”çoklu izleme” özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor.

S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın görüntü kalitesi üyelerin internet hızına göre anlık olarak optimize olup kesintisiz izleme zevki sağlıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmlerle yanıt veriyor. S Sport Plus böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunuyor. LG Smart TV, Apple TV, Android TV ve Google Chromecast üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus önümüzdeki aylarda diğer Smart TV çözümleriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak. Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.