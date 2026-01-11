Emniyet'ten Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki yağmurluk iddiaları için ilk açıklama

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray–Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin galibiyetiyle kupaya sahip olduğu Süper Kupa finali sırasında polis memurlarına yağmurluk atıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarını yalanladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray–Fenerbahçe karşılaşması sırasında statta görevli polislere yağmurluk atıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve karşılaşmanın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da dün oynanan Turkcell Süper Kupa Finali Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla; müsabaka öncesi, müsabaka süresi ve sonrasında olmak üzere stad içi, stad çevresi ve güzergah ile İstanbul genelinde toplam 13.000 Emniyet Personeli görevlendirilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınan kapsamlı güvenlik tedbirleri ve personelimizin özverili çalışmaları sayesinde müsabaka, herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmadan başarıyla tamamlanmıştır.
Sosyal medyada yer alan, stad içerisinde görevli Polis Memurlarımıza yağmurluk atıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı görülmesi üzerine basın açıklaması yapma ihtiyacı doğmuştur.

Görevli tüm emniyet personelimizin yağmurluk dâhil olmak üzere tüm ihtiyaçları kurumumuz tarafından eksiksiz şekilde karşılanmaktadır. Sosyal medyada yer alan görüntülerde görülen yağmurlukların ise, maç organizasyonu kapsamında stadda görev yapan özel güvenlik personeline yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, müsabakanın huzur ve güven içerisinde tamamlanmasına katkı sunan kulüplerimize, taraftarlarımıza ve tüm sporseverlere sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."

