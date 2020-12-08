Erman Toroğlu’ndan canlı yayında skandal sözler

Yaptığı yorumlarla spor medyasında sık sık gündeme gelen yorumcu Erman Toroğlu yine çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Toroğlu’ndan, Galatasaray taraftarını kızdıracak bir yorum geldi.

‘FALCAO DA EVDE ÇOCUK YAPIYOR’

Galatasaray- Hatayspor maçının değerlendirildiği programda Toroğlu şunları söyledi:

“Diagne sahada gol yapıyor, gol yapmaya çalışıyor. Falcao da evde çocuk yapıyor. Diagne iyi niyetle sahaya çıkıyor. Perdeliyor, verkaça giriyor, arkadaşlarına yol açıyor. Biraz antipatik bir adam ama faydalı bir golcü.” ifadelerini kullandı.”

DÖNSE DE DIAGNE OYNAMALI

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Falcao’nun dönse bile Diagne’nin oynamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

‘MUSLERA, DAHA ÇABUK SAHALARA DÖNECEK’

Toroğlu, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan Radamel Falcao ile ilgili “Ayağı kırılan Muslera, Falcao’dan daha çabuk sahalara dönecek.” dedi.



