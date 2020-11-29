  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. 29 Kasım 2020 23:55

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlılar bugün Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Kaynak: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
A+ A-

Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlılar bugün Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Kaynak: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Mehmet Özdilek , Erzurumspor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM