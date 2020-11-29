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Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlılar bugün Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Kaynak: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
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