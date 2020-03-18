Eski efsane rakipler aynı yakımda buluştu

Mehter takımının gösterisiyle başlayan dev etkinlik Ulusal TV kanallarında, YouTube, Instagram ve diğer sosyal mecralarda izleyicilerle buluştu. Maç sonu ‘ Şöhretler Sahada ‘ turnuvasıyla ilgili merak edilenler hakkında konuşan, Projenin Mimarı Görkem Uludüz ‘’ Böyle bir etkinlikle insanların karşısına çıkmak çok güzel bir duygu. Eski futbolculara karşı gerçekten bir özlem var. Bizde futbolseverlerin bu hasretini ‘ Şöhretler Sahada ’ turnuvasıyla gidermek istedik. Eski futbolcular ve sürpriz isimlerin yer alacağı ve her ayın 15’ inde gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzla izleyenlerin karşısında olmaya devam edeceğiz ‘’ dedi.

7-6 şöhretler takımının kazandığı maç renkli görüntülere sahne oldu.