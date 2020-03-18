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  3. 18 Mart 2020 13:49

Eski efsane rakipler aynı yakımda buluştu

Türk futbolunun efsane isimleri ‘ Şöhretler Sahada ’ organizasyonuyla bir araya geldi. Her ayın 15’ inde yapılması planlanan organizasyonda ilk maç Ahmet Dursun, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze ve İbrahim Yattara’ nın yer aldığı şöhretler takımıyla sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı diğer takım arasında gerçekleşti.

Eski efsane rakipler aynı yakımda buluştu
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Mehter takımının gösterisiyle başlayan dev etkinlik Ulusal TV kanallarında, YouTube, Instagram ve diğer sosyal mecralarda izleyicilerle buluştu. Maç sonu ‘ Şöhretler Sahada ‘ turnuvasıyla ilgili merak edilenler hakkında konuşan, Projenin Mimarı Görkem Uludüz ‘’ Böyle bir etkinlikle insanların karşısına çıkmak çok güzel bir duygu. Eski futbolculara karşı gerçekten bir özlem var. Bizde futbolseverlerin bu hasretini ‘ Şöhretler Sahada ’ turnuvasıyla gidermek istedik. Eski futbolcular ve sürpriz isimlerin yer alacağı ve her ayın 15’ inde gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzla izleyenlerin karşısında olmaya devam edeceğiz ‘’ dedi.

7-6 şöhretler takımının kazandığı maç renkli görüntülere sahne oldu.

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Şöhretler Sahada
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