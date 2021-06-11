EURO 2020'de koronavirüs şoku! Kadrodan çıkarıldı
Bugün başlayacak EURO 2020'de koronaya kurban giden ilk futbolcu Rusya'dan, Mostovoy oldu. Mostovoy kadrodan çıkarıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Rusya'da, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.
Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine, stoper Roman Evgenjev kadroya dahil edildi.
Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacak.
Şampiyonada daha önce resmi kayıtlarda covid vakasına rastlanmamıştı.
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