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F1 2021 Türkiye GP bilet fiyatları belli oldu

F1 2021 Türkiye GP bilet fiyatları belli oldu

Büyük heyecanla beklenen Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin biletleri satışa çıkıyor. Bilet fiyatları da belli oldu.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM’i canlı olarak yerinden izlemek isteyen binlerce kişi için heyecanlı bekleyiş artmaya devam ediyor. 2020 yılında, 9 yıllık aradan sonra Intercity İstanbul Park tarafından tekrar ülkemize kazandırılan Turkish Grand Prix 2020 etkinliği, yılın en başarılı yarışı seçilmişti. Bu sene de Formula 1TM organizasyonu, 1-3 Ekim tarihlerinde yeniden ülkemizde gerçekleştirilecek.

Dünyanın en hızlı 20 pilotu, Formula 1TM tutkunlarının gözleri önünde, Intercity İstanbul Park’ta hünerlerini sergileyecek. Bu heyecana tanıklık etmek isteyenler için ise biletler yarın saat 12.30’dan itibaren Biletix’te satışta olacak. Biletler, 31 Temmuz’a kadar indirimli fiyatlarla motor sporları severlere sunulacak. İkinci fiyatlar 31 Temmuz sonrasındaki indirimsiz fiyatlardır.

Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021’in kategori fiyatları şu şekilde;

Platinum (Ana Tribün) 3.300TL -4.125TL

Gold 1 (Ana Tribün 14.Viraj Tarafı) 2.600TL – 3.250TL

Gold 3(Ana Tribün Ek) 2.300TL – 2.875TL

Gold Açık 2.000TL – 2.500TL

Silver 1 (1.Viraj) 1.500TL – 1.875TL

Silver 2 (3.4.5.6. Viraj) 900TL – 1.125TL

Silver 3 (6.7. Viraj) 1.250TL – 1.565TL

Silver 4 (8.Viraj) 1.250TL – 1.565TL

Silver 5 (9.10.Viraj) 600TL – 750TL

Silver 6 (9.10.Viraj) 600TL – 750TL

Silver 7 (12.13.14.Viraj) 1.500TL – 1.875TL

Silver 8 (12.13.14.Viraj) 1.500TL – 1.875TL

Silver 9 (11.Viraj) 950TL – 1190TL

General Admission (Açık Alan) 300TL – 375TL

Etiketler F1 2021 Türkiye GP F1 2021 F1 2021 Türkiye Türkiye GP formula 1
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