Hamilton’dan Montreal’de ustalık dersi

Formula 1'deki ilk galibiyetinden tam 10 yıl sonra, Mercedes-AMG Petronas Motorsport takımının sürücüsü kariyerinde 65. kez ve Ayrton Senna’nın rekorunu yakalayarak pole pozisyonu aldı. Bununla kalmayan Lewis, Montreal'deki ön sıra startını bir zafere dönüştürdü. Bu onun Kanada'da on yıl içinde altıncı galibiyeti ve Silver Arrow'un 2017'deki podyum çıkışıydı. Lewis polda başladı ve bitiş çizgisini geçene kadar yarışın her bir turunu önde götürerek zaferi elde etti. Aynı zamanda da en hızlı turun sahibi oldu.

Gilles Villeneuve Pistindeki dolu tribünlerin önünde hatasız bir yarış ortaya koyan Silver Arrow'un yıldızı için bu sansasyonel bir sürüştü. Aslında, bazı anlarda fazlasıyla kolay gözükmüştü ve Lewis'in kendisi bile bunu bir “Pazar Gezintisi”ne benzetti. Fakat, geçen sefer Monaco'da yedinci bitiren Lewis, bu galibiyetin Sebastian Vettel’in şampiyonadaki liderliğini 12 puana indirdiği için çok önemli olduğunu belirtti. Lewis kutlamayı 1976 Olimpiyat Oyunları'nın sahnelendiği F1 alanının arkasındaki kürek gölüne atlayarak yapmayı düşündüğünü de ekledi.

Lewis şunları söyledi:

“Çok mutluyum. Bu, inanılmaz bir hafta sonuydu. Bu gün bittiği için mutluyum ve muhtemelen göle daha sonra atlayacağım! Her zaman böyle hafta sonlarına ihtiyacınız olur. Önde giderken düşünmek için çok zamanım vardı. 2007'deki ilk galibiyetimin anıları aklıma geldi. Gerçekten de anı yaşayabildim ve otomobili sürmenin keyfini çıkardım. Kalabalığı görebiliyordum, hava harika ama rüzgarlıydı; yani bu bir zorluktu. Ama yine de önde idare etmek kolaydı. Bu pistte yarışmayı seviyorum.”

Lewis, Mercedes-AMG Petronas Motorsport takımı Monte Carlo'da karşılaştığı sorunları hallettiği için rahatlamıştı. Silver Arrow Pirelli lastiklerinde tutunma sorunu yaşamıştı, fakat Montreal'de bu sorunlar yaşanmadı. Lewis şöyle devam etti:

“Farklı stratejiler üzerinde tartıştık ve bu oldukça kolaydı – bir stop ve ne lastik ne de tempo sorunu yaşamadım. Bu şekilde dışarıda kaldım ve buna rağmen pite giren herkesten daha hızlı turlar yaptım. Dışarıda kaldım, lastikler iyi hissettiriyordu ve mühendislerin bunu fark etmesi güzel bir andı.”Bununla birlikte, Valtteri Bottas, yarışı Red Bull’dan Daniel Ricciardo'nun önünde ikinci olarak tamamladı. Önceki takımı Williams ile Montreal'de başarı kazanmış olan Valtteri kendi rolünü oynadı ve otomobili değerli bir puan kazanmayı umut ederekMercedes-AMG Petronas Motorsport takımını şampiyonada tekrar Ferrari'nin önüne taşıdı.Valtteri şunları söyledi: “Kesinlikle iyi bir histi. Burada beş kez yarıştım ve üç kez podyuma çıktım. Benim açımdan iyi bir yer. Bu puanları almak için buna gerçekten ihtiyacımız var. Monaco'da zorlu bir yarıştan sonra takımdan ve iki haftada her şeyi toparlamak için yapılanlardan gerçekten çok etkilendim. Bu takımın bir parçası olduğum için gerçekten gurur duyuyorum.”