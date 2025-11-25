Faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.

Saran Holding bünyesindeki Tuttur.com şans oyunları sitesi faaliyetlerini 21 Eylül'de durdurmuştu.

Siteye girildiğinde, "Şu an için kupon oynama ve para yatırma işlemleri gerçekleştirilememektedir. Para çekim işlem ve talepleriniz kesintisiz olarak yerine getirilmektedir. Daha önce oynadığınız kuponların sonuçlarını Tuttur üzerinden takip edebilir, kazançlarınız hesaba aktarıldığında çekim yapabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer alıyor.

Futbolda bahis soruşturması devam ederken “tuttur.com” şans oyunları sitesinin kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilişkin re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "Tuttur " şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "tuttur" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "tuttur" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur.”