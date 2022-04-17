  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Fatih Terim'den ''Başka Türk takımı yönetir misiniz?'' sorusuna yanıt

Fatih Terim'den ''Başka Türk takımı yönetir misiniz?'' sorusuna yanıt

Fatih Terim'den ''Başka Türk takımı yönetir misiniz?'' sorusuna yanıt

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, İngiliz basınına konuştu. Terim, ''Galatasaray'dan başka bir Türk takımını yönetir misiniz?'' sorusuna da cevap verdi.

Dünyanın önde gelen spor sitelerinden The Athletic, Galatasaray efsanesi Fatih Terim ile ilgili dosya hazırladı. Athletic, 68 yaşındaki teknik adamla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Athletic, Terim'i şu sözlerle tanıttı:

"Fatih Terim, Türk futboludur. İngiliz futbolunda onunla eş birini bulmamız zor çünkü öyle biri yok. 3 kez Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Terim, 1954'ten sonra EURO 96 ile Türkiye'yi ilk kez büyük bir turnuvaya götürdü. Terim aynı zamanda Türk Milli Takımı'na EURO 2008'de yarı final oynattı. Galatasaray'a 8 kez Süper Lig (rekor), 3 kez Türkiye Kupası ve UEFA Kupası kazandırdı. Bir Türk takımıyla Avrupa'da kazanan tek Türk teknik direktör Terim'in lakabı 'İmparator'."

"İMKANSIZ"

Terim'in açıklamalarında Galatasaray büyük bir yer buldu. Tecrübeli futbol adamı, "Galatasaray'dan başka bir Türk takımını yönetir misiniz?" sorusuna "İmkansız" diyerek cevap verdi.

"BAŞKA BİR TÜRK TAKIMINI HAYAL EDEMİYORUM"

Galatasaray için "Tek yönlü bir bilet" diyen Terim, "Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Galatasaray beni istediğinde hiçbir zaman 'Hayır' diyemedim. Galatasaray benim yuvam, ailem" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Terim, Galatasaray'daki son sezonuyla ilgili ise "Bu senenin başında, Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Sonrasında alınan karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için, biraz zamana ihtiyacım var." şeklinde konuştu.

"MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUM"

Kariyerindeki bir sonraki adıma karar vermediğini söyleyen Terim, "Türk futboluna miras bırakmak istiyorum. Benim için en gurur verici şey bu olacak" dedi.

Etiketler fatih terim galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Skandalın böylesi görülmedi! Evlatlık edindi, gerçeği 7 yıl sonra öğrendi
Zamları eleştiren MHP'li vekil istifa etti
Bahar havasına mola! Serin ve yağışlı hava geri dönüyor
İstanbullular akın akın bu şehre gidiyor! Nüfusu 500 bin arttı, konut satışları patladı
Saroz Körfezi'nde tedirgin eden görüntü
Üyelik şartıyla erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti
Muharrem İnce destek verecekleri ittifakı açıkladı
Son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı
Diyarbakır'da ''Abluka'' operasyonu! 650 personel katılıyor
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci şimdi ne yapıyor? Son hali şaşırttı