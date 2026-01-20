  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden resmen çıktı

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden resmen çıktı

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden resmen çıktı
Güncelleme:

Fenerbahçe, borçların tamamını ödeyerek Bankalar Birliği'nden çıkıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği kapsamındaki borçların bugün itibarıyla tamamen kapatıldığını ve Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor!
Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor!
Yeni görünümüyle şoke eden ünlü oyuncu yüzündeki tepki çeken değişikliğin nedenini açıkladı
Yeni görünümüyle şoke eden ünlü oyuncu yüzündeki tepki çeken değişikliğin nedenini açıkladı
Kısmetse Olur'un olaylı isminin değişimi olay oldu, gören tanıyamadı!
Kısmetse Olur'un olaylı isminin değişimi olay oldu, gören tanıyamadı!
Kış gelip geçti sanmayın... Asıl kara kış şimdi geliyor! Hava buz kesecek, kar fırtınası yolda!
Kış gelip geçti sanmayın... Asıl kara kış şimdi geliyor! Hava buz kesecek, kar fırtınası yolda!
Meteoroloji ve bakanlıktan çifte uyarı: Yoğun kar ve fırtına geliyor
Meteoroloji ve bakanlıktan çifte uyarı: Yoğun kar ve fırtına geliyor
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin: 10 bin TL tahmini için tarih verdi
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin: 10 bin TL tahmini için tarih verdi
Çocuklarının karnesini almaya giden tam 42 veli hayatlarının şokunu yaşadı!
Çocuklarının karnesini almaya giden tam 42 veli hayatlarının şokunu yaşadı!
Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi bir kez daha vatandaşı isyan ettirdi
Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi bir kez daha vatandaşı isyan ettirdi
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe bankalar birliği borç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çocuklarının karnesini almaya giden tam 42 veli hayatlarının şokunu yaşadı! Çocuklarının karnesini almaya giden tam 42 veli hayatlarının şokunu yaşadı! Kış gelip geçti sanmayın... Asıl kara kış şimdi geliyor! Hava buz kesecek, kar fırtınası yolda! Kış gelip geçti sanmayın... Asıl kara kış şimdi geliyor! Hava buz kesecek, kar fırtınası yolda! Özgür Özel'den Erdoğan'a da Bahçeli'ye de hodri meydan Özgür Özel'den Erdoğan'a da Bahçeli'ye de hodri meydan Yeni görünümüyle şoke eden ünlü oyuncu yüzündeki tepki çeken değişikliğin nedenini açıkladı Yeni görünümüyle şoke eden ünlü oyuncu yüzündeki tepki çeken değişikliğin nedenini açıkladı Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi bir kez daha vatandaşı isyan ettirdi Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi bir kez daha vatandaşı isyan ettirdi Meteoroloji ve bakanlıktan çifte uyarı: Yoğun kar ve fırtına geliyor Meteoroloji ve bakanlıktan çifte uyarı: Yoğun kar ve fırtına geliyor Maliye'nin ''süper zekası'' iş başında: KAŞİF milyonlarca mükellefi mercek altına aldı Maliye'nin ''süper zekası'' iş başında: KAŞİF milyonlarca mükellefi mercek altına aldı 28 bin TL'lik emekli maaşı hayaldi, hayal olarak kaldı! 28 bin TL'lik emekli maaşı hayaldi, hayal olarak kaldı! Grönland'dan vazgeçmeyen Trump'ın bir gözü de komşu ülkede! Grönland'dan vazgeçmeyen Trump'ın bir gözü de komşu ülkede! Suriye sınırında Türk bayrağına alçak saldırı! Hainler kudurdu Suriye sınırında Türk bayrağına alçak saldırı! Hainler kudurdu
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin: 10 bin TL tahmini için tarih verdi İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin: 10 bin TL tahmini için tarih verdi ''Tutuklanarak cezaevine konuldu'' denilen ünlü manken Belgrad Ormanı'ndan çıktı! ''Tutuklanarak cezaevine konuldu'' denilen ünlü manken Belgrad Ormanı'ndan çıktı! Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor! Kar yağışına veda ediyoruz... Şimdi de kuvvetli yağmurlar geliyor! İrem Derici müjdeli haberi böyle verdi: ''Lütfen gözaltına almayın'' İrem Derici müjdeli haberi böyle verdi: ''Lütfen gözaltına almayın'' Ortadoğuyu kan gölüne çeviren Netanyahu'dan Türkiye'ye de TSK'ya da ret! Ortadoğuyu kan gölüne çeviren Netanyahu'dan Türkiye'ye de TSK'ya da ret! İran ya da Arabistan değil, Türkiye... Erkeklere yasak olan bu taksiyi sadece kadınlar kullanıyor! İran ya da Arabistan değil, Türkiye... Erkeklere yasak olan bu taksiyi sadece kadınlar kullanıyor! Survivor ile ünlenen Turbo Turabi bir yeni şarkı daha çıkardı Survivor ile ünlenen Turbo Turabi bir yeni şarkı daha çıkardı ABD, besleyip büyüttüğü terör örgütü SDG'yi kullanıp attı ABD, besleyip büyüttüğü terör örgütü SDG'yi kullanıp attı Görüntülü aramadaki uygunsuz görüntülerle akılalmaz tuzak! Yüzlerce bin TL vurgun yaptılar! Görüntülü aramadaki uygunsuz görüntülerle akılalmaz tuzak! Yüzlerce bin TL vurgun yaptılar! Ünlü deprem uzmanı Türkiye'deki 6,5 ve 7 büyüklüğündeki depremler için ayrı ayrı tarih verdi! Ünlü deprem uzmanı Türkiye'deki 6,5 ve 7 büyüklüğündeki depremler için ayrı ayrı tarih verdi!