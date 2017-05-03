Fenerbahçe her branşta rakiplerine fark attı

Fenerbahçe Kulübü bu sezon alınan galibiyet ve başarılarla ezeli rakibi Galatasaray başta olmak üzere tüm rakiplerine her branşta üstünlük sağladı. Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde rakibini 2-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılılarla deplasmanda oynanan mücadeleden de 1-0 galip ayrılmıştı. Kanarya, bu sonuçla bu sezon futbol branşında sarı-kırmızılılara galibiyet yüzü göstermemiş oldu.

OBRADOVIC’İN ELİ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ise bu sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve THY Euroleague'de gösterdiği performansla camiada futbol branşını da geride bırakarak sarı-lacivertli camianın gözdesi konumunda. Bu sezon iki farklı kulvarda yarışan Obradovic’in öğrencileri, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alırken, THY Euroleague'de dörtlü finale katılmaya hak kazandı.

VOLEYBOLDA DA ZİRVEDE

Voleybolda Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi 3. maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu. Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisinde 3 maçta da sarı-kırmızılılara set vermeyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kadın voleybol'da üstünlük sağlamış oldu.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ise Efeler Ligi 3.'lük 4.'lük play-off 3. maçında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek, Efeler Ligi'ni 3. tamamladı. Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonunda Efeler Ligi'ni 3. tamamlayarak, önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.