  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Fenerbahçe kongre üyesi iş evinde ölü bulundu

Fenerbahçe kongre üyesi iş evinde ölü bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu evinde ölü bulundu. Bir süredir evde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu(41), Beyoğlu Cihangir'de yaşadığı evde ölü bulundu. Sarıoğlu'ndan bir süredir haber alamayan arkadaşı sabah saatlerinde evine gitti. Kapı zilini uzun süre çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşı, Oğuzhan Sarıoğlu'nun koltukta hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir evde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilen Sarıoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor..

"GEÇTİĞİMİZ HAFTA KORONAVİRÜS'E YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİK"

Oğuzhan Sarıoğlu'nun komşusu Mustafa Selvi "Dün akşam kendisiyle görüşmüştük. Geçtiğimiz Cumartesi koronavirüs'e yakalandığını öğrendik. Bugün sabah saatlerinde eve geldik kapıyı açmadı. Kendisinin bir yere gitmiş olduğunu düşündük. Sonra çilingir yardımıyla kapıyı açtık. Hayatını kaybetmiş. Ailesi Çanakkale'de onlarda aynı hastalığa yakalanmış İstanbul'a gelemiyorlar" dedi. 

Etiketler Fenerbahçe kongre üyesi Oğuzhan Sarıoğlu iş insanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gökdelende çıplak fotoğraf çekimi krizi! 20 model tutuklandı
Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü
Hepsi 2021 model! İşte Türkiye'de satılan yeni otomobiller
Memur ve emeklinin enflasyon farkı da belli oldu!
Fahrettin Altun liste hazırlayıp hedef gösterdi
Enflasyon piyasaları ateşledi! Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti
Buket Aydın'ın derin dekoltesi sosyal medyayı salladı
Gülben'in kararı Masumlar Apartmanı'nı sarsacak!
Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular
Bahçeli'nin generallere yazdığı mektup ortaya çıktı!