Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Kim Min-Jae ve Arda Güler'den kötü haber geldi.

Kim Min-Jae, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe yaptığı açıklamayla sakatlıkla ilgili detaylı bilgi verdi.

"GÜNEY KORE’YE GİTMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR."

"Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae’nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore’ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır.

Genç oyuncumuz Arda Güler’in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR’ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."